В Тюмени суд заключил под стражу бывшего чиновника Игоря Фролова до февраля 2022 года

Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Бывший глава департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Игорь Фролов, обвиняемый в в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, ч. 4 ст. 159 УК РФ по двум эпизодам, заключен под стражу до 2 февраля 2022 г. Такое решение 8 декабря вынес Ленинский районный суд, рассмотревший ходатайство следователя СУ СК РФ по Тюменской области.

По информации суда, следователь рассказал, что обвиняемый, являясь директором департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, в феврале 2020 г., а также в феврале 2021 г., действовал группой лиц по предварительному сговору. Так с сотрудником данного департамента, своей родственницей, а также с директором коммерческой организации, используя свое служебное положение, путём обмана они совершили хищение бюджетных денежных средств в размере около 5 млн рублей, выделенных в рамках двух муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и уборке автомобильных дорог в городе.

Суд избрал Игорю Фролову меру пресечения в виде заключения под стражу почти на два месяца.