Фейковые новости, по мнению эксперта, способны спровоцировать даже скачок цен на имбирь

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Резкий кратковременный скачок цен на имбирь в начале пандемии спровоцировали социальные сети. Такую точку зрения высказал директор - главный редактор АНО "Тюменская область сегодня" Сергей Шестаков, который принял участие в обсуждении на онлайн-площадке "Экспертного клуба России" формирования реестра социальных сетей в России.

"Когда пандемия коронавируса только начиналась, одним из самых востребованных был ответ на вопрос: что поможет не заразиться, - пояснил он. - Кто-то первым в соцсетях написал, что поможет имбирь". Этот рецепт молниеносно подхватили соцсети и блогеры. Посты с ответом на вопрос, как не заболеть коронавирусом, были максимально востребованы.

"Заставить людей надеть маски было гораздо сложнее, чем заставить есть имбирь, - резюмирует тюменский эксперт. - Если проблема решается, когда нужно всего лишь перекусить, то сделать это людей долго уговаривать не придется. Все мы помним, что это привело к резкому кратковременному скачку цен на имбирь. Хотя этот продукт никак не способен противодействовать вирусу. Автор, публикующий тот или иной контент в соцсети, должен нести за него ответственность".

Формирование реестра социальных сетей в России началось 22 сентября 2021 года. Это очередной этап реализации закона от 1 февраля 2021 года о самоконтроле социальных сетей (№ 530-ФЗ).

Интернет-ресурсы, вошедшие в этот реестр, будут обязаны сами контролировать и нести ответственность за контент, размещенный пользователями на их площадках. В настоящий момент в реестр социальных сетей включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Нововведения в законе предназначены для оперативного удаления деструктивного контента - треш-стримов, призывов к суициду, насилию, цифровой буллинг и другой социально опасный контент.

Объемы деструктивного и противоправного контента в социальных сетях растут вместе с объемами информации, которые постят пользователи.

Согласно мониторингу, около 43 млн россиян сталкиваются с такими публикациями либо сами состоят в сообществах, распространяющих подобную информацию (при этом пятая часть, 8,5 млн, — это подростки или дети). Это чуть меньше половины всех пользователей Рунета — в феврале 2020 года аудитория русскоязычного сегмента интернета достигла 96,7 млн человек (90% заходят в сеть каждый день). Еще около 60% россиян признают, что сталкивались с кибербуллингом (подавляющее большинство уточнило, что после этого испытывало неприятные эмоции).