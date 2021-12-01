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В Тюменской области будут судить взломщика банкоматов

Происшествия, 15:53 10 декабря 2021

Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

Суд за хищение из банкоматов 1,8 млн рублей состоится в Тюменской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Расследование установило, что гражданин из ближнего зарубежья в 2014 году создал организованную преступную группу. Ночью 19 сентября 2014 года злоумышленники планировали хищение из банкомата в магазине с. Тушнолобово Абатского района. Организатор группы проник в магазин и стал вскрывать банкомата, но, заметив приближение незнакомого человека, убежал.

Ночью 12 ноября 2014 года мужчины намеревались совершить хищение денег из банкомата в с. Падун Заводоуковского района. Организатор и сообщник проникли в помещение и стали вскрывать банкомат. На этот раз их спугнули сотрудники частного охранного предприятия.

25 ноября 2014 года, распилив два банкомата в с. Новая Солянка Рыбинского района Красноярского края, мужчины завладели более 1,8 млн рублей.

В декабре деятельность организованной преступной группы пресекли правоохранительные органы. Один из ее участников скрылся и был объявлен в розыск.

В 2017 году четверо его сообщников в Новосибирской области были осуждены к различным срокам лишения свободы. В августе 2021 года беглеца задержали в Москве и заключили под стражу. Уголовное дело в отношении него будет рассматривать Заводоуковский районный суд.

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# суд , уголовное дело

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