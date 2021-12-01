Тюмень заняла второе место во Всероссийском конкурсе "Города для детей"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень заняла второе место на всероссийском конкурсе "Города для детей.2021". Она стал призером среди муниципальных образований, являющихся административными центрами субъектов РФ.

Как поясняют организаторы, главная цель конкурса — активизировать деятельность органов местного самоуправления, организаций и инициативных граждан по улучшению условий воспитания детей и профилактике детского неблагополучия.

На конкурс муниципалитеты присылали комплексный план мероприятий на 2021 год, направленных на улучшение положения детей и семей с детьми, а к концу года — отчет о его выполнении.

В Тюмени были реализованы мероприятия, направленные на формирование сопричастности детей к историческому и культурному наследию, сохранение и укрепление здоровья детей-инвалидов, создание условий для самореализации детей и профилактику асоциального поведения, сообщает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города.

Всероссийский конкурс "Города для детей" организует Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2021 году в событиях конкурса участвовали более 150 муниципальных образований России.