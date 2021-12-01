В Заводоуковске потушили условный пожар
| Фото: МЧС по Тюменской области
Условный пожар тушили спасатели в здании межрайонного управления защиты населения в Заводоуковске. Об этом сообщает МЧС по Тюменской области.
По легенде учений, пожар возник в кабинете на втором этаже из-за неисправного электрооборудования. Задымление "ушло" в соседние помещения, где проходит обслуживание посетителей.
Посетители и сотрудники учреждения были благополучно эвакуированы, пожарные отработали проведение разведки и действия подразделения по тушению пожаров в средствах индивидуальной защиты органов дыхания.