В Заводоуковске потушили условный пожар

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Условный пожар тушили спасатели в здании межрайонного управления защиты населения в Заводоуковске. Об этом сообщает МЧС по Тюменской области.

По легенде учений, пожар возник в кабинете на втором этаже из-за неисправного электрооборудования. Задымление "ушло" в соседние помещения, где проходит обслуживание посетителей.

Посетители и сотрудники учреждения были благополучно эвакуированы, пожарные отработали проведение разведки и действия подразделения по тушению пожаров в средствах индивидуальной защиты органов дыхания.