  • 11 декабря 202111.12.2021суббота
  • USD73,6059
    EUR83,1158
  • В Тюмени -11..-13 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Заводоуковске потушили условный пожар

Общество, 15:03 11 декабря 2021

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Условный пожар тушили спасатели в здании межрайонного управления защиты населения в Заводоуковске. Об этом сообщает МЧС по Тюменской области.

По легенде учений, пожар возник в кабинете на втором этаже из-за неисправного электрооборудования. Задымление "ушло" в соседние помещения, где проходит обслуживание посетителей.

Посетители и сотрудники учреждения были благополучно эвакуированы, пожарные отработали проведение разведки и действия подразделения по тушению пожаров в средствах индивидуальной защиты органов дыхания.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , учения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:36 11.12.2021Госавтоинспекция: 43 человека погибли в ДТП на трассе  Тюмень-Ханты-Мансийск за год
15:03 11.12.2021В Заводоуковске потушили условный пожар
14:54 11.12.2021Сотрудник ТюмГУ получил награду Российской академии образования
14:31 11.12.2021Смерть 19 пациентов с COVID-19 зафиксировали в Тюменской области