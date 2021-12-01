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Ведущие психологи Тюмени ответят на вопросы родителей в прямом эфире

Общество, 11:45 14 декабря 2021

telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Итоговый эфир форума "Подростки, родители, Rock’n’roll" пройдет в Тюмени 16 декабря.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" специалист центра "Семья" Мария Кузьмичева, на вопросы родителей ответят врач-психотерапевт Татьяна Раева, психологи Джамиля Достовалова и Наталья Мурзина.

"На эфир мы пригласили тех спикеров, которые нашли наибольший отклик у родителей в 2021 году. Обсудим "неудобные" темы, ответим на вопросы и поможем родителям найти ресурсы для того, чтобы помочь своим детям справляться с новыми ощущениями и эмоциями", - рассказала организатор.

Напомним, эфиры форума "Подростки, родители, Rock’n’roll" проходили в течение всего 2021 года. Наиболее актуальными для тюменских родителей оказались темы подростковой депрессии и агрессивных проявлений со стороны подростков.

Прямой эфир пройдет онлайн пройдет с 18 до 20 часов и будет доступен по ссылке.

Любовь Голышева

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# подростки , психологи , региональный центр Семья , родители

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