В Тюмени осудят адвоката, замешанного в махинациях с жильем на 13 миллионов рублей

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Адвоката из Калужской области, обвиняемую в мошенничестве с жильем, осудят в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В 2010-2015 гг. адвокат и три ее сообщницы в Тюмени завладели жильем умершего гражданина и дольщиков путем предъявления в суды необоснованных исков и заявлений. Размер причиненного потерпевшим ущерба превысил 12,8 млн рублей. В двух случаях злоумышленницам не удалось завладеть жильем дольщиков.

В 2014 году адвокат инициировала предъявление в суд иска в своих интересах и еще двух лиц о взыскании с одной из организаций 55 млн рублей, якобы переданных по договорам займам. При этом адвокату было известно, что денежные средства по договорам фактически не передавались. В 2015 году в удовлетворении иска судом было отказано.

В 2018 году фигурантку дела объявили в розыск, впоследствии она сменила фамилию. В июле 2021 года женщина была задержана в Калужской области и заключена под стражу.

Уголовное дело направлено в суд. В отношении соучастниц преступлений ранее вынесены обвинительные приговоры.