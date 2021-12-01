"Дождевые сады" принесли тюменским студентам победу на международном фестивале

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Авторы проекта "Дождевые сады – новый путь к экологии в городе" стали лауреатами IV Международного фестиваля "Дом на Брестской приглашает: архитектура, дизайн, ландшафт".

Студенты кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры ТюмГУ Елена Сысоева и Ирина Вялкова получили диплом 3 степени в номинации "Ландшафтная архитектура".

За основу концепции садов, сообщается на сайте университета, были взяты реки Западно-Сибирской равнины. Реки равнин характеризуются извилистостью, спокойным течением, долинами и минимальными перепадами высот.

"Это определило характер дорожно-тропиночной сети, цвет мощения, создание устойчивых биогрупп, - отмечено в сообщении. - Подтопляемые участки территории были использованы для формирования мест обитания разных групп организмов. Минимальная площадь мощения и управляемое вмешательство позволили реализовать не только экосистемные, но и эстетические и образовательные услуги".

Студенты ТюмГУ направления "Ландшафтная архитектура" не первый раз участвуют в этом конкурсе. В 2020 году два проекта стали лауреатами 1 и 3 степени конкурса "Дома на Брестской".