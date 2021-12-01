В Тобольске пациенты получают консультации тюменских специалистов не выходя из дома

| Фото: пресс-служба Областной больницы № 3 | Фото: пресс-служба Областной больницы № 3

Первые телемедицинские консультации в новом формате провели в тюменской областной больнице № 3 (Тобольск) - сотрудники детской поликлиники организуют трехсторонние онлайн-консультации в формате "врач-пациент". Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Первый такой прием состоялся с детским эндокринологом Областной клинической больницы № 1. Консультацию назначил лечащий врач Областной больницы № 3 исходя из показаний. Подключение проходило по защищенному каналу связи для соблюдения конфиденциальности и сохранности персональных данных пациента. В получасовом приеме участвовали лечащий врач, ребенок с заболеванием эндокринной системы и его мама. Предварительно врачу-эндокринологу предоставили результаты всех необходимых обследований, после консультации специалист дал рекомендации по лечению и назначил очную встречу через три месяца.

"Консультация не потребовала углублённых знаний ПК или специализированных программ. Маленький пациент и его родные находились дома перед своим компьютером: отвечали на вопросы врача и описывали самочувствие. Процедура подключения не заняла много времени, также не потребовалось заполнения большого количества документов – необходимо было лишь письменное согласие на проведение телемедицинской консультации. Родители и ребенок оценили удобство и результативность таких онлайн-приемов и остались очень довольны, - поделилась первым опытом заведующая детской поликлиникой ОБ № 3 Светлана Вернигора.

Благодаря внедрению телемедицинских технологий, в 2021 году в Областной больнице № 3 прошло уже более 200 онлайн-консультаций в формате "врач-врач", во время которых врачи-терапевты и профильные специалисты амбулаторного звена ОБ № 3 корректировали лечение или назначали дополнительные обследования пациентам исходя из рекомендаций аллерголога, эндокринолога или гастроэнтеролога ОКБ № 1.

В конце лета телемедицинские консультации начали проводиться и в отделении медико-социальной помощи. Врачи-гериатры два раза в месяц консультируются по назначению исследований и тактике ведения пациентов со специалистами Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. Пирогова.

"В связи с активным развитием информационных технологий и напряженной эпидемиологической обстановкой такая форма взаимодействия с врачами и пациентами приобретает все большую востребованность в медицинских организациях по всему миру. Мы стараемся идти в ногу со временем и использовать все возможности, которые открывают новые технологии. Качество оказания медицинской помощи при телемедицинской консультации остается на высоком уровне, а пациент находится в максимальной безопасности, так как исключается возможность заражения новой коронавирусной инфекцией. Мы планируем внедрить телемедицинскую помощь во все подразделения", - подчеркнула главный врач ОБ № 3 Ольга Доронина.