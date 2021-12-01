Тюменские студенты получили полмиллиона рублей на аппарат для забора крови из вены

| Фото: Тюменского государственного медицинского университета | Фото: Тюменского государственного медицинского университета

Грант в размере 500 тыс. рублей для реализации проекта "AutoHem" выиграли студенты Тюменского государственного медицинского университета в финале конкурса "УМНИК Хелснет НТИ", сообщает пресс-служба вуза.

Проект "AutoHem" - это аппарат, который позволит брать кровь на анализы без участия медицинского персонала и даже за пределами лицензированных процедурных кабинетов, так как аппарат сам поддерживает все необходимые по стандартам гигиенические нормы внутри рабочей зоны.

Как рассказал рассказал студент 4 курса, один из авторов проекта Николай Мышьяков, устройство облегчит жизнь людям с труднодоступными венами. Аппарат использует ИК-излучение и ИК-чувствительные камеры, чтобы получить видеопоток с контурами вен. Две камеры и триангуляция определяют диаметр вены, а тензорезисторы - глубину её залегания.

Над проектом также работают студентки Тюменского ГМУ Алиса Колганова и Диана Ярмухаметова, им помогает студент Тюменского госуниверситета Иван Демин и студент ТИУ Никита Наумов.