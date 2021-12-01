Тюменцы могут выиграть призы в онлайн-викторине по сказке "Конек-горбунок"

| Фото: скриншот с сайта конек-горбунок.рф | Фото: скриншот с сайта конек-горбунок.рф

Выиграть часы Apple Watch, беспроводные наушники или фирменный мерч могут жители Тюменской области в онлайн-викторине, посвященной Петру Ершову и его произведению "Конек-горбунок".

Викторина размещена на сайте Конек-горбунок.РФ. Участникам необходимо ответить на 10 вопросов. После прохождения викторины на почту придет кодовое слово, которое можно использовать для одного посещения музея с открытой датой. Оно будет действовать в музее того населенного пункта, который участник выбрал для прохождения викторины.

В Тюмени - это музейный комплекс им. И. Я. Словцова, в Тобольске - музей семьи императора Николая II, в Ялуторовске — Ялуторовский острог, в Ишиме и Ершово - Ишимский музейный комплекс им П.П. Ершова.

Розыгрыш ценных призов пройдет на сайте в прямом эфире 23 декабря в 20 часов.