  • 20 декабря 202120.12.2021понедельник
  • USD73,7330
    EUR83,5026
  • В Тюмени -4..-6 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы могут выиграть призы в онлайн-викторине по сказке "Конек-горбунок"

Общество, 15:59 20 декабря 2021

скриншот с сайта конек-горбунок.рф | Фото: скриншот с сайта конек-горбунок.рф

Выиграть часы Apple Watch, беспроводные наушники или фирменный мерч могут жители Тюменской области в онлайн-викторине, посвященной Петру Ершову и его произведению "Конек-горбунок".

Викторина размещена на сайте Конек-горбунок.РФ. Участникам необходимо ответить на 10 вопросов. После прохождения викторины на почту придет кодовое слово, которое можно использовать для одного посещения музея с открытой датой. Оно будет действовать в музее того населенного пункта, который участник выбрал для прохождения викторины.

В Тюмени - это музейный комплекс им. И. Я. Словцова, в Тобольске - музей семьи императора Николая II, в Ялуторовске — Ялуторовский острог, в Ишиме и Ершово - Ишимский музейный комплекс им П.П. Ершова.

Розыгрыш ценных призов пройдет на сайте в прямом эфире 23 декабря в 20 часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Конек-Горбунок , Петр Ершов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:03 20.12.2021На участке трассы Екатеринбург - Тюмень на несколько часов введут реверсивное движение
16:53 20.12.2021В Тюменской области в 2022 году департамент здравоохранения запустит пилотную услугу по оказанию паллиативной медпомощи
16:42 20.12.2021 Качество жизни регионов зависит, по мнению эксперта, не только от наличия денег, но и от грамотного распоряжения ими
16:31 20.12.2021Воспитанники тюменского "Кванториума" стали призерами всероссийских соревнований