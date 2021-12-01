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Троицкую церковь начала XX века восстановят в Омутинском районе

Общество, 12:58 21 декабря 2021

комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Работы по сохранению Троицкой церкви в селе Южно-Плетнево Омутинского района запланированы на 2022 год. Здание 1906 года постройки является выявленным объектом культурного наследия, сообщили в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Средства на разработку проектной документации и проведение противоаварийных и консервационных работ выделят из бюджета муниципального образования.

комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Троицкая церковь является образцом сельского храма в формах псевдорусского стиля, в ней есть уникальная настенная живопись.

В советские годы церковь была закрыта, из нее убрали все иконы и сняли купола. В 1930–1960 годы в здании поочередно размещались сельский клуб и зерносклад. До последнего времени церковь пребывала в заброшенном состоянии.

комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

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# Омутинский район , памятники архитектуры , церковь

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