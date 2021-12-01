  • 21 декабря 202121.12.2021вторник
  • USD74,2947
    EUR83,6187
  • В Тюмени -2..-4 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский студенческий проект "Сибирь в истории дома Романовых" участвует во всероссийском конкурсе

Общество, 13:18 21 декабря 2021

Музейного комплекса им. И. Я. Словцова в Тюмени | Фото: Музейного комплекса им. И. Я. Словцова в Тюмени

Высокую оценку всероссийского конкурса творческих проектов "Императорский маршрут в регионах России" получил проект студентов кафедры сервиса, туризма и индустрии гостеприимства Института наук о Земле ТюмГУ. Авторы Анастасия Ангер, Ирина Бурбак и Елизавета Ляпунова под руководством профессора Натальи Балюк представили экспертам маршрут "Сибирь в истории дома Романовых", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Конкурс стартовал в декабре в филиале Государственного исторического музея Тулы. Эстафета проекта охватывает города России, где сохранилась память о династии Романовых.

В проекте студентов ТюмГУ расширен спектр знаний об историческом и культурном наследии представителей императорского дома Романовых в Сибири, определен их вклад в масштабное освоение новых земель за Уралом и в строительство Транссибирской магистрали. Проект показал памятные места, связанные официальными визитами Романовых в Тюмень и Тобольск, познакомил с мемориальными объектами, связанными с историей ссылки семьи последнего русского императора Николая II в Тобольск.

Трансляция официального открытия конкурса "Императорский маршрут в регионах России" пройдет в Youtube-канале 21 декабря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурс , туризм , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:16 21.12.2021В Тюмени соблюдение антиковидных мер проверили в ТРЦ "Гудвин"
14:05 21.12.2021Смерть 15 человек c коронавирусом зафиксировали в Тюменской области
13:54 21.12.2021Тюменцы бесплатно побывали в Башкирии и Нижнем Новгороде по программе студенческого туризма
13:45 21.12.2021Тюмень вошла в десятку популярных городов для бронирования квартир на Новый год