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Житель Ялуторовского района развел плантацию мака на приусадебном участке

Происшествия, 15:07 22 декабря 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Два года и 10 дней проведет в колонии житель Ялуторовского района за выращивание мака на своем приусадебном участке. Как сообщает прокуратура Тюменской области, мужчина посадил 870 растений.

В августе 2021 года о том, что житель д. Криволукская выращивает содержащий наркотическое средство мак, стало сотрудникам полиции, которые изъяли растения.

Ялуторовский районный суд признал 41-летнего мужчину виновным в незаконном культивирований растений, содержащих наркотическое средство, совершенном в особо крупном размере, а также в нанесении побоев.

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# наркотики , прокуратура Тюменской области , суд

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