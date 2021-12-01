Житель Ялуторовского района развел плантацию мака на приусадебном участке

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Два года и 10 дней проведет в колонии житель Ялуторовского района за выращивание мака на своем приусадебном участке. Как сообщает прокуратура Тюменской области, мужчина посадил 870 растений.

В августе 2021 года о том, что житель д. Криволукская выращивает содержащий наркотическое средство мак, стало сотрудникам полиции, которые изъяли растения.

Ялуторовский районный суд признал 41-летнего мужчину виновным в незаконном культивирований растений, содержащих наркотическое средство, совершенном в особо крупном размере, а также в нанесении побоев.