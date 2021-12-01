Тюменца, погубившего в ДТП жену друга, отправили в колонию

| Фото: Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

Тюменец, устроивший пьяное ДТП, в котором погибла жена его друга, на три года отправили в колонию-поселение, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов уголовного дела, 3 июля 2021 года мужчина с приятелями отдыхал и пил пиво на берегу Туры у с. Созоново. Один из друзей попросил его забрать с работы жену и привезти на пляж.

Нетрезвый мужчина за рулем своего автомобиля подвозил к реке трех пассажиров, но не справился с управлением на грунтовой автодороге. Машина завалилась и рухнула с обрыва. Пассажиры выпали на берег через выбитое лобовое стекло.

Отдыхавшие на пляже люди стали оказывать пострадавшим первую медпомощь, но пассажирка, получившая переломы ребер с разрывом легкого и другие травмы, скончалась на месте.

В суде виновник смертельного ДТП полностью признал свою вину и попросил у мужа погибшей прощения. Ранее он компенсировал моральный вред в сумме 145 тыс. рублей и участвовал в похоронах. Потерявший жену молодой человек просил суд строго не наказывать друга и не лишать его свободы.