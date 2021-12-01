В Уватском районе 28 детей-сирот получили ключи от новых квартир

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

28 детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, получили ключи от новых квартир в поселке Туртас Уватского района. Торжественное вручение состоялось 22 декабря с участием главы района Сергея Путмина, сообщает администрация муниципалитета.

Комфортабельное жилье за счет средств областного бюджета власти приобрели у застройщика ООО "СЗ Крылья". Все квартиры имеют пятилетнюю гарантию, они готовы к заселению и не требуют проведения ремонта. В жилых помещениях установлены пластиковые окна, водонагреватели, современная сантехника, проведен интернет и телефонная связь. Дома соответствует техническим и экологическим требованиям.

Квартиры молодым людям передают по договору специализированного найма сроком на пять лет. По истечении этого времени жилье возможно будет оформить в собственность.