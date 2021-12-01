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Тоболяков приглашают на творческий вечер Натальи Загваздиной во Дворце наместника

Общество, 08:52 24 декабря 2021

группа Тобольский музей-заповедник ВКонтакте | Фото: группа Тобольский музей-заповедник ВКонтакте

Творческий вечер автора-исполнителя, поэта Натальи Загваздиной пройдет во Дворце наместника (ул. Красная площадь, 1 стр. 3) 25 декабря в 16 часов.

На встрече лауреат международного литературного конкурса "Золотая строфа", победитель всероссийского фестиваля патриотической песни "Дмитриевская суббота" исполнит свои песни и прочтет стихи.

Дополнительная информация по телефону 8 (3456) 22-37-13. Возрастное ограничение: 6+.

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# Дворец наместника

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