Тоболяков приглашают на творческий вечер Натальи Загваздиной во Дворце наместника
| Фото: группа Тобольский музей-заповедник ВКонтакте
Творческий вечер автора-исполнителя, поэта Натальи Загваздиной пройдет во Дворце наместника (ул. Красная площадь, 1 стр. 3) 25 декабря в 16 часов.
На встрече лауреат международного литературного конкурса "Золотая строфа", победитель всероссийского фестиваля патриотической песни "Дмитриевская суббота" исполнит свои песни и прочтет стихи.
Дополнительная информация по телефону 8 (3456) 22-37-13. Возрастное ограничение: 6+.