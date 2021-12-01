Тюменских юных художников обучат тонкостям работы акварельной краской

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Юных тюменских художников приглашают продемонстрировать свои таланты и познакомить зрителей с уникальной флорой своей малой Родины. МТС и Государственная Третьяковская галерея объявляют о запуске новой конкурсно-образовательной программы для детей и подростков.

На онлайн-платформе pokolenie.mts.ru ребят от 11 до 18 лет ждет серия мастер-классов, в ходе которых музейные педагоги расскажут о тонкостях работы акварельной краской. Школьники из разных регионов страны в онлайн-режиме познакомятся с особенностями ботанической иллюстрации, научатся изображать растения родного края акварелью и получат шанс увидеть свои эскизы в современном ботаническом атласе России, который будет представлен в главном музее национального искусства страны.

Образцом для участников конкурса будет творчество выдающегося скульптора, художницы и автора акварельного гербария Анны Голубкиной (1864–1927).

В видеоформате ребята узнают интересные факты об ученице Родена, самом ярком представителе стиля модерн в скульптуре, и даже побывают на виртуальной экскурсии в ее доме-мастерской, который в данный момент закрыт на реставрацию.

Лучшие работы конкурсантов войдут в ботанический атлас России, который будет представлен в мультимедийном формате на ежегодной Всероссийской акции "Ночь искусств" в Третьяковской галерее в ноябре.

Третьяковская галерея, по словам директора по внешним коммуникациям и связям с общественностью МТС Елены Кохановской, один из ключевых и давних партнеров МТС.

"Вместе мы запускаем уже четвертую образовательную программу и конкурс по изобразительному искусству для одаренных детей, - отметила она. - В прошлом сезоне эскизы детей легли в основу мультимедийной инсталляции на тему искусства в космическом пространстве, а в этом - лучшие изображения войдут в цифровой ботанический атлас России, который увидит вся страна в стенах легендарной Третьяковской галереи".

Новый проект реализуется в рамках флагманского благотворительного проекта МТС "Поколение М".

"За годы сотрудничества с МТС мы познакомили участников "Поколения М" с разными течениями искусства и мотивировали их творить на темы авангарда, пейзажной живописи и даже космоса. В этом году мы решили обратиться к довольно специфическому жанру - ботанической иллюстрации, - рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. - Мы рассчитываем, что совместная обучающая программа с МТС не только вдохновит ребят на изучение природы родного края, но и станет напоминанием о том, что каждый цветок и растение – настоящее произведение искусства, которое необходимо беречь".