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Суд оставил под арестом бывшего главу департамента дорожной инфраструктуры Тюмени Игоря Фролова

Происшествия, 14:14 23 декабря 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Тюменский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Игоря Фролова, обвиняемого в мошенничестве, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Бывший директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени просил заменить ему меру пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую. Решение Ленинского районного суда вышестоящая инстанция оставила без изменения.

Установлено, что в феврале 2020 г. и в феврале 2021 г. обвиняемый похитил из бюджета около 5 млн рублей, выделенных в рамках двух муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и уборке автомобильных дорог в городе.

Суд избрал Игорю Фролову меру пресечения в виде заключения под стражу по 2 февраля 2022 года.

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# Игорь Фролов , мошенничество , суд

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