Суд оставил под арестом бывшего главу департамента дорожной инфраструктуры Тюмени Игоря Фролова

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Тюменский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Игоря Фролова, обвиняемого в мошенничестве, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Бывший директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени просил заменить ему меру пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую. Решение Ленинского районного суда вышестоящая инстанция оставила без изменения.

Установлено, что в феврале 2020 г. и в феврале 2021 г. обвиняемый похитил из бюджета около 5 млн рублей, выделенных в рамках двух муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и уборке автомобильных дорог в городе.

Суд избрал Игорю Фролову меру пресечения в виде заключения под стражу по 2 февраля 2022 года.