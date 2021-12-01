Турецкий паша с одалисками, танцы с пирогом и флирт через записки: как тюменцы веселились на новогодних маскарадах больше 100 лет назад

Костюмированный бал в Тобольской губернии. Автор снимка неизвестен Костюмированный бал в Тобольской губернии. Автор снимка неизвестен

Одним из любимых видов досуга у тюменцев в новогодние и рождественские праздники в конце XIX — начале XX века становится бал-маскарад. В это время мода на маскарады распространилась на провинции из столицы.

Где проходили самые шумные вечеринки в дореволюционной Тюмени, в какие оригинальные и злободневные костюмы облачались горожане, как флиртовали и что танцевали на праздниках, на открытии новой выставки в библиотеке истории города имени Андрея Текутьева рассказала ее сотрудник Вера Литовченко.

Куда пойти

Первые маскарады в Тюмени проходили в 1897 году в клубе любителей драматического искусства в доме Филимонова в районе Затюменки. А в 1898 году Общество попечения обучающихся впервые организовало народный маскарад, чтобы в празднике могли поучаствовать дети из низших слоев. В дальнейшем маскарады организовывали в приказчичьем клубе и в театре Текутьева.

Театр Текутьева на улице Иркутской (Челюскинцев)) | Фото: Театр Текутьева на улице Иркутской (Челюскинцев)) Театр Текутьева на улице Иркутской (Челюскинцев)) | Фото: Театр Текутьева на улице Иркутской (Челюскинцев))

Приказчичий клуб поначалу размещался в доме Багаева, на перекрестке улицы Царской и улицы Подаруевской (ныне это улицы Республики и Семакова, здание сохранилось), а в 1909 году переехал в дом братьев Шайчиков (сейчас это перестроенное здание — Тюменская филармония).

Приказчичий клуб и театр Текутьева конкурировали между собой за публику. Как писали газеты, некоторые тюменцы предпочитали маскарады в театре, где оркестр под управлением господина Люфта играл композиции по заказу гостей, в то время как в клубе музыканты следовали списку. Встречались заметки о том, что гости из приказчичьего клуба перетекали в театр Текутьева, если балы шли одновременно.

Объявления о маскарадах в театре Текутьева и в приказчичьем клубе. Сибирская торговая газета, 30 декабря 1909 | Фото: Объявления о маскарадах в театре Текутьева и в приказчичьем клубе. Сибирская торговая газета, 30 декабря 1909 Объявления о маскарадах в театре Текутьева и в приказчичьем клубе. Сибирская торговая газета, 30 декабря 1909 | Фото: Объявления о маскарадах в театре Текутьева и в приказчичьем клубе. Сибирская торговая газета, 30 декабря 1909

Классификация маскарадов

Маскарады отличались по рангу, статусу, количеству и уровню гостей: общедоступные, народные, членские, с призами, большие, грандиозные и гранд-маскарады.

Стоимость входа и правила

В приказчичьем клубе за вход гости платили от 40 до 70 копеек, члены клуба проходили на праздник бесплатно за исключением гранд-маскарадов.

На бал не допускались малолетние лица и лица в непристойных нарядах или в таких костюмах, которые мешали окружающим. Так, один гость пришел на маскарад в костюме печи и загораживал весь проход. Его попросили удалиться.

На маскараде обязательно нужно было быть в маске. В объявлении оговаривалось, когда ее можно будет снять — после одиннадцати вечера или после часа ночи, иногда маски не снимались на протяжении всего праздника.

Расписание в Сибирской торговой газете, 1903 год Расписание в Сибирской торговой газете, 1903 год

Что танцевать

Танцы тюменцы очень любили, но, как ни странно, бальные танцы почти нигде не упоминаются. В ходу были гопак, китаянка, лезгинка, а также кэкуок. Последнее буквально переводится как "прогулка с пирогом". Танец связан с традицией награждать этой выпечкой лучшего танцора. Поза танцоров имитирует момент, когда торт преподносится победителю, и он с этим тортом красиво удаляется — с прогибом в спине, откинутой головой и высоко поднятыми ногами.

Танцы воспринимались как спорт и зрелище. Люди окружали танцующих, сопровождали танец аплодисментами. В 1910 году в приказчичьем клубе прошел конкурс по кэкуоку. Лучший одиночный танцор получил в качестве приза пять рублей, лучшая танцевальная пара — десять рублей.

Как флиртовать

На маскарадах тюменцы, облаченные в маски, чувствовали себя свободнее и могли позволить себе что-нибудь фривольное. Работала так называемая "летучая почта" — по залу бегали мальчики в костюмах амурчиков и передавали любовные послания от одной маски другой.

Однажды на маскараде в театре Текутьева погас свет, однако публику это не расстроило. Гости танцевали и флиртовали в темноте.

В газетах тех времен помещались критические высказывания:

"Что такое "общедоступные" маскарады — нет надобности распространяться. Это все хорошо знают. Ни один семьянин не поведет в них свою дочь, если желает спасти ее от гибели" (газета "Ермак." 1912, № 28).

Во что нарядиться

Тюменцы очень любили наряжаться в маскарадные костюмы. При их изготовлении они демонстрировали большую фантазию и изобретательность. Нередко горожане вдохновлялись образами из немецких, французских и английских журналов.

В газетных заметках сообщалось, сколько публики привлек праздник, насколько там было весело, описывали репортеры и наиболее оригинальные маскарадные костюмы.

В 1898 году на одном из тюменских маскарадов был замечен мужчина в костюме раджи, вот как его описал корреспондент:

"...очень богатого, исполненного по рисунку с соблюдением деталей, конечно, за исключением драгоценных камней, как известно, составляющих непременную необходимость одежды индийских принцев, и папуш, которые маскированный заменил желтыми скороходами".

Среди мужских костюмов в разные годы были отмечены "Первые люди", два индейца "Сыны Луны", клоун, капуцин и турецкий офицер. В 1909 году на маскараде "фигурировал целый ряд интересных масок: трубочист, почтальон, предсказатель тюменцам судьбы". В 1910 году приз получила маска "Толстой". Писатель скончался месяцем ранее.

Излюбленным мотивом костюма среди женщин были цветы. На одном из маскарадов первый приз получила маска "Весна", второй достался хорошенькой "Незабудке", милы были "Три фиалки". Была отмечена маска "Гороха" с девизом: "Так гороху наелся, что даже в него и оделся".

Костюм "Незабудка". Рисунок Елены Доменновой Костюм "Незабудка". Рисунок Елены Доменновой

Популярны были костюмы разного рода цариц и всевозможных дам, на балах можно было встретить "Царицу льдов", "Царицу лент", "Турчанку", "Одалиску", "Боярыню" и "Фемиду".

Часто женщины облачались в "Ночь" — черное платье, ушитое цветами и звездами, на голове месяц либо звезда, в руках — жезл с атрибутами ночи. Многие барышни одевались в "Летучую мышь" — сказывалась популярность оперетты Штрауса.

После грандиозного костюмированного бала а-ля-рюс в 1903 года в Зимнем дворце костюмы в русском стиле стали шить и тюменские любители маскарадов.

Антонина Васильевна Колмакова с подругой в русских костюмах. Из семейного архива Брюхановых Антонина Васильевна Колмакова с подругой в русских костюмах. Из семейного архива Брюхановых

Девочек для балов наряжали в ангелочков, фей, пчелок и бабочек, мальчиков — в клоунов и Пьеро.

Нередко и мужчины, и женщины изображали разные предметы: лампу, большую шляпу, шахматную доску. Призы в разное время получили маски "Японская ваза", "Рог Изобилия", "Раковина". Немало труда было затрачено на костюм "Самовар" — с чайником на голове.

Тюменцы старались идти в ногу со временем и придумывали маскарадные костюмы на темы технических изобретений и новых открытий. В 1909 году всех поразил костюм "современное воздухоплавание":

"...изящный, красивый, хорошо сделанный костюм. Очень хорошо были изображены статуи Свободы и Франции, а так же Эйфелева башня; все освещалось электричеством; прекрасно на костюме были сделаны аэропланы разных наций".

Костюм "Современное воздухоплавание". Рисунок Елены Доменновой Костюм "Современное воздухоплавание". Рисунок Елены Доменновой

Популярны были и маски на злобу дня, в разные годы были отмечены "Городская витрина", "Плачущий арендатор и веселый циркист", "Тюменское электричество" и "Дракон" — "с тремя головами, изображавший городскую управу, три головы изображали три злобы дня городского дела: лесопилка, мост и роща".

Не боялись тюменцы и костюмов на политические тему: на одном из балов появился гость, изображавший 3-ю Государственную думу — в виде депутата с медалью "За усердие и искусство" на груди, толкущего воду в ступе.

Некоторые маски имели комедийный, а порой даже сатирический характер: "Приз (чернильный прибор) по обыкновению, получил г. К-ий, изображавший карикатуру на Тюмень — хромую железную дорогу".

Костюм «Снежные заносы». «Ст. Гниляково. Поезд № 7». 1901 год Костюм «Снежные заносы». «Ст. Гниляково. Поезд № 7». 1901 год

Отдельной "номинацией" на призы были групповые костюмы. Так, на маскарад в 1902 году заявилась группа костюмированных из 35 человек, изображающих артель трубочистов. В разные годы на маскарадах блистали "Группа дурачков" из 16 человек, "Группа деревенских девах" и "Турецкий паша с одалисками".

Призы за лучшие костюмы

В приказчичьем клубе призы присуждало жюри из членов совета старшин. В начале вечера каждому гостю вручали контрамарку, ее он отдавал понравившемуся костюму. Победителями в конкурсе костюмов объявлялись маски, набравшие наибольшее количество контрамарок.

В качестве призов вручались ценные подарки: самовар, "две роскошных вазы", "ночные столовые круглые часы, заключенныя в стеклянный шар", "роскошный плюшевый альбом", "две бронзовых, вызолоченных рамки", чернильный прибор, дамские серебряные часы, портсигар, золотая брошка, два серебряных бокала.

Маски, не желавшие получать "вещь" в качестве приза, могли получить его стоимость деньгами. Сумма приза в целом постепенно увеличивалась и составляла от десяти–двадцати рублей в 1903 году до пятидесяти–ста рублей в 1913 году, по тем временам это более чем приличные суммы.

Порой способ подведения итогов конкурсов костюмов при помощи контрамарок подвергался критике, так как получение приза иной раз зависело "от известной доли нахальства" масок, выпрашивающих контрамарки у "добрых знакомых".

Под газетную критику попадали и плохие костюмы, сделанные неаккуратно, небрежно:

"Была какая-то "Комета" с потасканным хвостом, "бебешка" [наряжаться "бебешкой" — носить костюмы, похожие на детские, не соответствующие возрасту], не умеющие себя вести клоуны и масса "дам" с городищ" (Сибирская торговая газеты, 1904 год)".

Выставка "Ах, маскарад! Удивительный мир!" в библиотеке истории города имени Андрея Текутьева (ул. Щербакова, 11) открыта для посещения до конца января 2022 года.

Влада Нерадовская