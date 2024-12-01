150 тюменцев присоединились к занятиям фиджитал-спортом за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Один фиджитал-центр действует в Тюменской области. За первый год работы к регулярным занятиям фиджитал-спортом присоединились 150 человек, пишет информационный центр правительства региона.

Ранее о развитии фиджитал-движения вице-премьеру Дмитрию Чернышенко рассказал губернатор Александр Моор. Он отметил, что движение востребовано у молодых ребят. "По результатам чемпионата России, мы вышли в топ-10 регионов, и будем дальше активно развивать направление", - добавил он.

Также тюменцы участвовали в прошлом году в турнире "Игры будущего", который проходил в Казани. На него заявилось более двух тысяч спортсменов. В 2025 году всероссийские соревнования состоятся в Нижнем Новгороде. Об этом во время подведения итогов года в Координационном центре правительства России сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

"Россия как страна-родоначальник должна в первую очередь у себя показать, каким может быть развитие этого удивительного продукта. Продукта, который создает совершенно новую, гармонично развитую личность, которая одинаково совершенна и в цифровом, и в реальном мире", – дополнил Дмитрий Чернышенко.

Отметим, что в тюменской федерации фиджитал-спорта запланирован ряд мероприятий на 2025 год, среди которых чемпионат и первенство области.