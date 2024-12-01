Обелиск Ермаку и земляной вал отреставрируют в Тобольске в 2025 году

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Обелиск Ермаку и земляной вал, который служил оборонительным укреплением города, отреставрируют в Тобольске в 2025 году.

Об этом сообщила председатель комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области Анна Базилева.

Кроме того, в 2025 году запланировано проведение работ по восстановлению сторожек и оградок ансамбля казенных винных складов по адресу: ул. Ремезова, 43.

По словам Анны Базилевой, условно пять-семь лет назад сложно было говорить о привлечении частных инвестиций для реставрации памятников в Тобольске. Сегодня ситуация изменилась. Есть конкретные премьеры, когда памятники из государственной, федеральной, областной собственности предаются в частную, и получаются большие проектные работы, перетекающие в последующем в ремонтно-реставрационные работы.

"В отношении зданий бань на Базарной площади, насосной станции, электростанции проектные работы ведутся второй год. Они в высокой степени готовности. В 2025 году должны начаться ремонтно-реставрационные работы по этим памятникам. Это большие объекты в ужасном техническом состоянии, там есть обрушения. Тем не менее, частные организации готовы вкладывать средства, они видят в этом потенциал, который в первую очередь связан с развитием туризма, подгорной части Тобольска", — поделилась председатель комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

По ряду объектов Тобольска разрабатывают проектные работы. Так, по реставрации здания торгового дома Базарная площадь, 11 они должны быть завершены в первом полугодии 2025 года.

В высокой степени готовности находится проект по второму знаковому зданию в подгорной части Тобольска на ул. Мира, 2. В 1852 году по инициативе декабристов здесь открыли девичье приходское училище. Сейчас проект проходит историко-культурную экспертизу, заверила Анна Базилева.

В 2025 году завершится разработка проектной документации по объекту "Конторское здание с лавкой" по адресу: ул. Мира, 1. На ремонтно-реставрационные работы уйдет примерно пять лет.

Будет доработана проектная документация, касающаяся восстановления флигеля в составе усадьбы Плотниковых на ул. Мира, 3. Это деревянное здание с красивыми резными наличниками.

Масштабные проекты имеют большое значение для будущих инвесторов, убеждена председатель комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области. Важно, чтобы люди увидели, во что и как можно вложиться, каков эффект от этих инвестиций.

Инна Пахомова