За год телефонные мошенники украли у россиян 250 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

250 млрд рублей украли телефонные мошенники у россиян в 2024 году. Аферисты убеждают перевести деньги на "безопасный счет" или передать курьеру для того, чтобы обеспечить их сохранность.

Как пишет информационный центр правительства Тюменской области, злоумышленники представляются сотрудниками ФСБ, следователями, вымогают деньги в обмен на закрытие "уголовных дел" в отношении граждан или их родственников.

Жителей просят не вступать в диалог с неизвестными лицами. Важно сразу сбросить вызов, услышав слова: "ФСБ", "МВД", "Следственный комитет", "представитель службы безопасности банка", "безопасный счет", "единый расчетный счет Центрального банка России".