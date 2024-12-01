  • 21 декабря 202421.12.2024суббота
  • USD102,3438
    EUR106,5444
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер южный

За год телефонные мошенники украли у россиян 250 млрд рублей

Общество, 15:39 21 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

250 млрд рублей украли телефонные мошенники у россиян в 2024 году. Аферисты убеждают перевести деньги на "безопасный счет" или передать курьеру для того, чтобы обеспечить их сохранность.

Как пишет информационный центр правительства Тюменской области, злоумышленники представляются сотрудниками ФСБ, следователями, вымогают деньги в обмен на закрытие "уголовных дел" в отношении граждан или их родственников.

Жителей просят не вступать в диалог с неизвестными лицами. Важно сразу сбросить вызов, услышав слова: "ФСБ", "МВД", "Следственный комитет", "представитель службы безопасности банка", "безопасный счет", "единый расчетный счет Центрального банка России".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# мошенники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:16 21.12.2024Тюменка Виктория Сливко выиграла золото Кубка Содружества по биатлону
16:01 21.12.2024Обелиск Ермаку и земляной вал отреставрируют в Тобольске в 2025 году
15:39 21.12.2024За год телефонные мошенники украли у россиян 250 млрд рублей
15:14 21.12.2024150 тюменцев присоединились к занятиям фиджитал-спортом за год