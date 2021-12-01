Тюменка Юлия Борщева получила Гран-при кондитерского фестиваля "Торт 2.0"

автор –Владимир Упоров | Фото: предоставлено Юлией Борщевой автор –Владимир Упоров | Фото: предоставлено Юлией Борщевой

Торт, выполненный кондитером Юлией Борщевой, получил Гран-при по итогам конкурса "Кондитер года 2.0" в рамках фестиваля "Торт 2.0" на рынке "Алебашевский Bazar" в Тюмени 25 декабря.

Торт Юлии Борщевой представлял из себя дом, выполненный вручную из шоколада. При изготовлении мелких деталей, окон, сосулек использовалась карамель. Фасад домика можно было снять или разбить деревянными молотками, что и сделали на фестивале члены жюри. Под "коробом" оказался квадратный белый торт, украшенный съедобным шишками, мандаринам, еловыми ветками.

автор –Владимир Упоров | Фото: предоставлено Юлией Борщевой автор –Владимир Упоров | Фото: предоставлено Юлией Борщевой

"При создании вдохновлялась нашей Тюменью, старым центром, деревянными домами, усыпанными снегом. Ожидание въезда в наш новый дом тоже сыграло большую роль в выборе дизайна – с мужем купили новую большую квартиру, ждем ключи", – поделилась мастер.

Делать просто торт в форме дома кондитеру не хотелось и она решила создать угощение с сюрпризом. К тому же в последнее время Юлия Борщева увлеклась работой с шоколадом и сейчас чаще делает на заказ кондитерские изделия в виде больших елочных шаров.

"Это не просто торты, это целое шоу. Чтобы добраться до торта, нужно разбить его верхнюю часть деревянным молоточком. Внутри, как правило, спрятан сюрприз или подарок. Эти торты заказывают на такие важные события, как предложение руки и сердца, определение пола ребенка. И я решила, почему бы не сделать такой же торт только в виде дома. Хочется не просто делать вкусные и красивые торты, а удивлять людей", – добавила победительница конкурса.

Начинкой послужили влажный шоколадный бисквит, манговый мусс, мармелад из маракуйи, свежесваренный конфитюр с кусочками манго и крем-чиз на сливках. Торт был выровнен ганашем на белом шоколаде. Работа заняла четыре дня, дом кондитер создавала в перерывах между заказами. Общий вес торта был 4,5 килограммов, 2 килограмма – это только бельгийский шоколад.

автор –Владимир Упоров | Фото: предоставлено Юлией Борщевой автор –Владимир Упоров | Фото: предоставлено Юлией Борщевой

Кондитерским делом тюменка занимается более пяти лет. В фестивале "Торт 2.0" Юлия Борщева участвует не впервые. Летом 2021 года она получила диплом кондитера первой степени.

Дипломом победителя конкурса "Кондитер года 2.0" первой степени наградили Фирузу Исхакову. На суд жюри она представила торт с символом года – тигром. Диплом второй степени получила Марина Азаматова, а диплом третьей степени – Елена Иванова.

Инна Пахомова