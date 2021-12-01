Торты в виде сердца, сказочного дома и с тигренком представили на фестивале "Торт 2.0" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Торты в виде сердца, домиков, с символами года представили тюменские кондитеры на фестивале "Торт 2.0", который открылся на рынке "Алебашевский Bazar" 24 декабря.

Состязаются профессионалы и начинающие кондитеры. Анна Чиненова принимает участие в этом конкурсе второй раз. По итогам первого, который прошел в июле 2021 года, она получила диплом за самый большой торт. Сейчас она побила свой рекорд – вес ее двухярусного изделия перевалил за 12 килограммов.

"Мой торт олицетворяет Новый год и уют. Он состоит из двух начинок. Нижний ярус – морковный с грецким орехом и апельсиновой пропиткой. Верхний – с шоколадным и сливочными муссами и ягодной начинкой. Он понравился всем, кто попробовал", – рассказала домашний кондитер.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Торт в форме английского ведерка Светлана Авдюко назвала "Винтажное удовольствие". Как рассказала мастер, она 20 лет проработала учителем английского языка. "Можно сказать, отголоски прошлого. На торте написано Believe. Это о вере в себя на новом поприще. Торт выполнен из трех видов шоколада: бисквиты на темном, белом и молочном шоколаде. Прослойка – крем-чиз. Ганаш взбит на молочном шоколаде, использована глазурь с орешками", – пояснила Светлана Авдюкова, представляющая домашнюю кондитерскую "Светочкины булочки".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восьмикилограммовый торт "Снегопад" на конкурс подготовила домашний кондитер Фируза Исхакова. Он выполнен в цветах грядущего Нового года. "Нижний ярус содержит начинку с Ferrero Rocher. Верхний сделан из ванильных коржей. Начинка – манго, земляника. Весь декор съедобный. Внизу - снежки из маршмеллоу, санки и фигурки из шоколада. Снежинки и елочки сделаны из изомальта", – добавила она.

Торт украшает съедобный шар, под куполом которого размещена фигурка спящего олененка. Ее сняли с изделия, чтобы удобно было разрезать. По словам Фирузы Исхаковой, это ее первый двухярусный торт, в кондитерское дело она пришла восемь месяцев назад.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Конкурсный торт "Сердце зимы" от Елены Скипиной и Татьяны Ибрагимовой, представляющих кондитерскую "Картель-Тортель", сделан без добавления муки на основе меренгового рулета. Он выполнен в форме сердца, которое подвешено к обручу.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как рассказала организатор фестиваля Елена Кусмарцева, конкурс "Торт 2.0" собрал 15 участников. "В основном это начинающие кондитеры, но были и крутые профессионалы. Согласно правилам, участники представили один большой торт на конкурсной основе. Вне конкурса - кондитерские изделия новогодней тематики", – поделилась она.

Конкурсные торты уже оценило жюри, поэтому их уже могут попробовать посетители рынка.

Итоги подведут 25 декабря в 15 часов. Главный подарок для победителя – профессиональный миксер. Будут отмечены лучшие кондитеры в разных номинациях.

Инна Пахомова