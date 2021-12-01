Дом мансардного типа сгорел в Ярковском районе Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области, архив | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области, архив

Дом мансардного типа размером 8 на 10 метров сгорел на ул. Центральной в д. Новоселово Ярковского района Тюменской области 26 декабря.

Информация о происшествии поступила в 19 часов 45 минут.

Как рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев, подразделения работали на подвозной воде, заправлялись на водоеме в 700 м от места пожара.

Общая площадь возгорания составила 80 кв. м. Причиной ЧП стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи. Пострадавших и погибших нет.

Большинство возгораний, по словам Александра Зубарева, связаны с электрооборудованием, либо неисправностью печей.

27 декабря в регионе произошло девять пожаров. Большая часть зафиксирована в частном секторе. Два пожара - в автомобилях.

Инна Пахомова