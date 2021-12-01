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Тоболяк из ревности зарезал возлюбленную

Происшествия, 13:37 27 декабря 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

21-летнего жителя Тобольска будут судить за убийство молодой подруги и угрозу убийством, сообщает следственный комитет Тюменской области.

Напомним, 17 октября в тобольском общежитии произошла ссора между молодым человеком и его 18-летней девушкой, которая сообщила, что уходит от него, и собрала вещи. Пьяный сожитель дважды ударил ее ножом в спину. Девушка скончалась на месте.

Обвиняемого задержали и по ходатайству следователя заключили под стражу. Как выяснилось, за несколько дней до преступления, он угрожал убийством администратору магазина, в котором работала его девушка. На допросе тоболяк признался и дал показания о совершенных им преступлениях.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Тобольский городской суд.

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# суд , Тобольск , убийство , уголовное дело

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