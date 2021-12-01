Волонтеры "Елки желаний" поздравили тюменцев с наступающим Новым годом

| Фото: из сообщества акции "Елка желаний" во ВКонтакте | Фото: из сообщества акции "Елка желаний" во ВКонтакте

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Флешмоб в рамках благотворительной акции "Елка желаний" прошел в Тюмени, Тобольске, Екатеринбурге и Сургуте 26 декабря. Волонтеры в костюмах Дедов Морозов, Снегурочки и их сказочных помощников поздравляли прохожих с наступающим праздником.

"В Тюмени мороз сократил количество Дедов Морозов и Снегурочек, принявших участие во флешмобе, но не испортил настроения тем, кто все-таки решил выйти на улицы городов. Мы встретили Дедморобус, погрелись в "Макдональдсе", где подарили посетителям конфеты от сказочного волшебника. Детей и взрослых угощали шоколадом и конфетами, дарили ребятам игрушки", – рассказала один из координаторов акции, руководитель регионального исполкома "Бессмертного полка России" Галина Валуева.

А тоболяки решили прокатиться по торговым центра города.

В 2021 году проект "Елка желаний" проходит в Тюмени в третий раз. Новогодние деревца, на которых размещают открытки с желаниями малообеспеченных, многодетных семей и инвалидов, были установлены и в торговых центрах Тобольска, Заводоуковска, Ялуторовска и Сургута.

Проект реализуется совместными усилиями регионального отделения "Бессмертный полк России" и областного совета ветеранов.

Инна Пахомова