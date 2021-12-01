Новогодние представления организуют для жителей Метелево и микрорайона Тура в Тюмени

| Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте

Театрализованное уличное представление "Верим в чудеса" запланировано у ёлки на площади по ул. Метелёвская,11 А в Тюмени 28 декабря, начало в 15 часов 30 минут, сообщает департамент культуры администрации города.

С пришедшими на праздник встретятся Дед Мороз, Снегурочка и Баба Яга. Жители смогут водить хороводы, танцевать и участвовать в играх.

В 17 часов в сквере Казачьи луга (ул. Домостроителей, 22) Дед Мороз со Снегурочкой поздравят жителей мкрн Тура. Здесь состоится праздничная программа у елки "Новогодняя сказка". Гостей ждут игры, конкурсы, хороводы, выступление творческих коллективов Центра русской культуры. Персонажи из мультфильма "Три кота" отправятся на поиски Деда Мороза, чтобы исполнить заветную мечту. Им предстоит встретить на пути препятствия, которые они смогут пройти с гостями праздника. Кроме этого, на празднике состоится награждение победителей конкурса самодельной игрушки "Новогодние чудеса".