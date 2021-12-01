Новогоднюю Тюмень показали в минутном видеоролике

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Полюбоваться новогодней Тюменью предлагают авторы минутного видеоролика. Он опубликован в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Напомним, что концепция оформления Тюмени к новогодним и рождественским праздникам получила название "Истории снежного леса". Среди украшений есть новинки – светящиеся арки и инсталляции в виде горящих свечей.

Так, например, на Цветном бульваре установили 28-метровую светомузыкальную елку и светодиодную инсталляция в виде семьи белых медведей. В каждом административном округе города оформили парки, скверы и площади. Установили арт-объекты, горки и световые композиции.