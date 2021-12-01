Тюменцев приглашают на новогодние программы в своих районах

| Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени | Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени

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Новогодние встречи для горожан пройдут 25 декабря в сквере Льва Ровнина, в жилых районах Тараскуль и Тарманах, в сквере Серебряные ключи и во дворе по улице Республики, 223.

Праздник от героев-аниматоров в сквере Льва Ровнина начнется в 13 часов. Гостей ждут игры, забавы, конкурсы и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В 14 часов новогодние встречи пройдут на площади в районе Тараскуль и в Тарманах по улице Малышева, 24. Там состоится игровая программа "Новогодний каламбур" с конкурсами и танцами.

В 15 часов в сквере Серебряные ключи Дедушка Мороз вместе с внучкой Снегурочкой помогут приблизить праздник.

Новогодняя программа "Ёлочка-красавица" состоится в 18 часов во дворе по улице Республики, 223, сообщает департамент культуры администрации города Тюмени.