  • 24 декабря 202124.12.2021пятница
  • USD73,3583
    EUR83,1223
  • В Тюмени -19..-21 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцев приглашают на новогодние программы в своих районах

Общество, 18:03 24 декабря 2021

комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени | Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени

Далее в сюжете В Тюмени Дед Мороз откроет свою резиденцию 25 декабря

Новогодние встречи для горожан пройдут 25 декабря в сквере Льва Ровнина, в жилых районах Тараскуль и Тарманах, в сквере Серебряные ключи и во дворе по улице Республики, 223.

Праздник от героев-аниматоров в сквере Льва Ровнина начнется в 13 часов. Гостей ждут игры, забавы, конкурсы и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В 14 часов новогодние встречи пройдут на площади в районе Тараскуль и в Тарманах по улице Малышева, 24. Там состоится игровая программа "Новогодний каламбур" с конкурсами и танцами.

В 15 часов в сквере Серебряные ключи Дедушка Мороз вместе с внучкой Снегурочкой помогут приблизить праздник.

Новогодняя программа "Ёлочка-красавица" состоится в 18 часов во дворе по улице Республики, 223, сообщает департамент культуры администрации города Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Новый год

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:05 24.12.2021Микрозелень, леденцы и мороженое по советскому стандарту представили на ярмарке от "Покупай тюменское"
18:25 24.12.2021В Тюмени Дед Мороз откроет свою резиденцию 25 декабря
18:03 24.12.2021Тюменцев приглашают на новогодние программы в своих районах
17:52 24.12.202125 декабря - события дня