В Тюмени Дед Мороз откроет свою резиденцию 25 декабря

| Фото: департамент культуры Тюмени | Фото: департамент культуры Тюмени

Резиденция Деда Мороза на площади 400-летия Тюмени начнет свою работу 25 декабря, сообщает городской департамент культуры.

25 и 26 декабря в гости к Деду Морозу и Снегурочке можно будет прийти с 12 до 16 часов. Запланировано два технических перерыва: с 12 часов 50 минут до 13 часов и с 14 до 15 часов.

На площади перед резиденцией будут работать горки и интерактивные площадки. Рядом будет установлен экран для трансляции новогодних поздравлений и мультфильмов, анонсирования праздничных мероприятий.

Также здесь расположится арт-объект "Часы". Каждый день в 17 часов сказочная команда жителей фабрики волшебства и помощников Деда Мороза будет устраивать представление "Чудеса случаются": сметать снег с часов, разучивать волшебные движения со зрителями, заводить часы и включать вечернюю подсветку.

Работа резиденции продлится до 14 января.