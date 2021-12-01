Тюменские мастерицы выставили Дедов Морозов из ваты и медведей ручной работы на Igolka market

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новогодние игрушки из ваты и медвежат ручной работы выставили тюменские мастера на Igolka market, который открылся на рынке "Алебашевский Bazar" 24 декабря.

Тюменка Алена Трофимова начала создавать игрушки из ваты пять лет назад, до этого она любовалась, как делают их другие мастера. На стеллаже можно увидеть Дедов Морозов, детей с санями и многое другое.

"Эти игрушки наподобие тех, что были в советское время, только сейчас они более красочные, детализированные. Процесс трудоемкий. Если делаем человечка, то нужно смоделировать ему лицо из полимерной глины. Далее идут сушка, окрашивание", – поделилась она.

На создание игрушки уходит примерно неделя. На проволочный каркас наматывается вата, на финише автор делает декор, одежду, платочки и варежки для кукол.

Игрушки Алены Трофимовой любят не только в Тюмени – заказы на них поступают из Москвы и Санкт-Петербурга.

Вязаных плюшевых зайцев, каркасных зверей и коллекционных медведей можно увидеть у стенда тюменской мастерицы Оксаны Волоховой. "Коллекционные медведи – изделие высокого уровня сложности. Шью их из немецкой вискозы, набиваю опилками. Отдельная тема – одежда. Там все продумано, с подкладом, карманами. Обувь шью из кожи", – рассказала Оксана Волохова.

Цены на ее игрушки начинаются от 900 и доходят до 25 тыс. рублей. Тюменке тоже поступают заказы из других регионов. Ее медведи есть в Санкт-Петербурге и Москве. Игрушки покупают и местные коллекционеры.

Тюменец Андрей Бетехтин выставил на Igolka market новогодний декор. На его столе – праздничные венки с шишками, елочки с кружками апельсинов в горшках, подсвечники. Все это мужчина делает самостоятельно. Декор он выставляет на ярмарке впервые, свое творчество представляет на странице в Instagram, где на него подписаны около трех тысяч человек.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На ярмарке есть и винтажные елочные шары из Великого Новгорода. Цены на расписные шары начинаются от 650 рублей и доходят до 950 рублей. Все зависит от сложности росписи. Выставлены и деревянные елочные игрушки с ручной росписью, тигрята из натуральных камней.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Посетить Igolka market можно 25 и 26 декабря. Помимо новогоднего декора и игрушек здесь можно приобрести сыры местных производителей, чак-чак из Казани, бижутерию, пуховые платки и многое другое.

Инна Пахомова