Сотрудники Росгвардии поздравили с Новым годом семьи ветеранов и погибших сотрудников ОМОНа

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

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Офицеры и ветераны тюменского ОМОНа навестили семью боевого товарища, который погиб при исполнении служебного долга, а также коллег, получивших военные травмы. Встречи прошли в рамках Всероссийской акции "Дед Мороз специального назначения", сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

Командира ОМОНа Олега Сидорчика, бойцов и ветеранов боевых действий встретила в своем доме Мария Садубова, чей сын Серик погиб в сентябре 2002 года. Коллеги сержанта милиции Садубова поддерживают его семью и поздравляют со всеми праздниками.

"Спасибо огромное за поздравление, за память, за подарки и добрые слова. Поздравляю всех ребят из отряда с наступающими праздниками, желаю крепкого здоровья, благополучия во всем, успехов в службе, и пусть матери спят спокойно. Радуйте их своей заботой, объятиями и вниманием!" - обратилась к сотрудникам ОМОНа Мария Садубова.

Бойцы ОМОНа Евгений Щелкунов и Анатолий Матаев, получившие инвалидность из-за военной травмы, также приняли гостей из отряда. Трое детей Евгения получили сладкие подарки, а глава семейства - набор для отдыха на природе, о котором давно мечтал. Также сержанту милиции Щелкунову и капитану милиции Матаеву вручены подарочные памятные наборы с логотипом ОМОН, изготовленные к 30-летию отряда.