Тюменцы превратили мусор в украшения для дома и выиграли призы

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

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Более 40 работ подготовили на конкурс новогодних поделок из вторичного сырья от регионального оператора жители Тюменской области.

В качестве материалов они использовали бытовой мусор, который найдется в каждом доме: от старых игрушек и упаковочных материалов до бутылочных пробок и шишек с прошлой новогодней ёлки.

Победила в конкурсе школьница из Тобольска Анастасия Сергеева, она получит сертификат в гипермаркет на сумму 3 тыс. рублей. Второе место и сертификат на сумму 2 тыс. рублей выиграла Ольга Фомина из Тюмени, а сертификат номиналом 1 тыс. 500 рублей – тюменка Анна, которая заняла третье призовое место.

Также жюри отметило сладкими призами работы Марины Дроздецкой, Антонины Прокофевой, Эмилии Халиловой, Елены Прудаевой и воспитанников средней группы "Колокольчики" детского сада "Малышок" в Бердюжском районе, которым помогала воспитатель Юлия Кон-Де-Фу.

К сожалению, не все участники выполнили условия конкурса, поэтому некоторые оригинальные поделки жюри не могло оценить в рамках соревнования.

"Творческие работы получились очень разные: милые и масштабные, изысканные и смешные, практичные и уютные. Некоторые из них невозможно отличить от праздничных украшений, которые нам предлагают магазины, хоть и выполнены они из материалов, которые уже были в употреблении. Тюменцы вновь доказали: в жизни каждого есть место для экологии", – отметила первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.