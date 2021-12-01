  • 23 декабря 202123.12.2021четверг
  • USD73,7901
    EUR83,1541
  • В Тюмени -9..-11 С 6 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменском районе школы, учреждения культуры и спорта проверили к праздникам

Общество, 17:18 22 декабря 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Далее в сюжете Тюменцы превратили мусор в украшения для дома и выиграли призы

65 учреждений культуры Тюменского района имеют актуальные паспорта безопасности. В разработке и на согласовании находятся паспорта четырех объектов.

Как сообщает районная администрация, в преддверии новогодних и рождественских праздников социальные объекты прошли проверку.

Объекты культуры оснащены специальным оборудованием. В 67 объектах культуры установлена пожарная сигнализация, 66 учреждений имеют кнопки тревожной сигнализации. Часть оснащены видеонаблюдением, системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре, имеют охранную сигнализацию, систему контроля и управления доступом, ограждение территории. Несколько учреждений охраняют сотрудники ЧОП.

Утвержденные паспорта безопасности имеют 19 спортивных объектов с массовым пребыванием людей. Они оснащены системами видеонаблюдения, экстренного оповещения сотрудников и посетителей, тревожными кнопками и металлоискателями. Безопасность на трех объектах дополнительного образования обеспечивают сотрудники ЧОП. К праздникам в учреждениях отрасли спорта и молодежной политики района усилят меры соблюдения требований пожарной безопасности.

К новогодним и рождественским мероприятиям готовятся школы. Все они получили паспорта безопасности. Проведение массовых мероприятий с учетом эпидситуации здесь не планируют, но возможны праздники с участием не более 50 человек классами в школе и группами в детских садах. К праздничным дням в школах активизируют работу охраны. Проверки проведут сотрудники Госпожнадзора.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# безопасность

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:57 22.12.2021Тюменская область вошла в Топ-15 субъектов РФ по количеству проведенных исследований на коронавирусную инфекцию
18:46 22.12.2021Более 700 тысяч просмотров собрали ролики тюменского телеведущего в Instagram и TikTok
18:23 22.12.2021В Тюмени набирают волонтеров для резиденции Деда Мороза
18:12 22.12.2021Тюменцы превратили мусор в украшения для дома и выиграли призы