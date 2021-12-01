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Как безопасно провести новогодний утренник, рассказали тюменским педагогам пожарные

Общество, 16:14 22 декабря 2021

из сообщества "Дом культуры "Поиск" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Дом культуры "Поиск" во ВКонтакте (архив)

Устанавливать елку на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения посоветовали работникам школ и дошкольных учреждений Тюмени инспекторы противопожарной службы. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.

Как сообщает МЧС России по Тюменской области, профилактические меры должны быть соблюдены во время всех новогодних детских мероприятий.

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах они должны быть немедленно обесточены. Гирлянды должны иметь сертификат соответствия и быть без повреждения изоляции. Использовать пиротехнику в помещениях категорически запрещено.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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