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В Ярковском доме-интернате проведут костюмированные поздравления к Новому году

Общество, 16:56 22 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Костюмированные поздравления организуют в Ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов в рамках акции "Новый год в каждый дом" в Тюменской области 29 декабря.

С приближающимся праздником поздравят одиноких пожилых людей, инвалидов в учреждении в пос. Светлоозерский.

"Так как мы обслуживаем этот населенный пункт и, в частности, "Ярковский дом-интернат для престарелых и инвалидов", поедем туда с поздравлениями. Программа небольшая: музыкальные поздравления в разных корпусах дома-интерната и вручение открыток, которые подготовили специалисты передвижного культурного комплекса", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заведующая сектором передвижного культурного комплекса Ялуторовского района Евгения Ульянова.

Также с представителями передвижного культурного комплекса приедет специалист Ярковской центральной библиотеки, она проведет мастер-классы.

Евгения Ульянова отметила, что такие события к праздникам проводятся систематически.

Инна Пахомова

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# Новый год в каждый дом

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