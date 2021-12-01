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В Тюмени набирают волонтеров для резиденции Деда Мороза

Общество, 18:23 22 декабря 2021

комитет по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Тюмени | Фото: комитет по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Тюмени

Волонтеров на открытие резиденции Деда Мороза на площади 400-летия Тюмени набирает городской центр развития добровольчества. Праздничная программа для детей состоится 25 декабря с 12 до 19 часов.

Задача волонтеров — пропуск детей на площадку, родители будут дожидаться детей за фан-барьерами. Время работы — с 12 часов до 15 часов 30 минут либо с 15 часов 30 минут до 19 часов. Как уточнили в центре развития добровольчества, набираются волонтеры от 16 лет и старше.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. Инструктаж для добровольцев пройдет на площади 400-летия Тюмени у резиденции деда Мороза 24 декабря в 17 часов.

Напомним, резиденция Деда Мороза начнет работу на площади 400-летия Тюмени 25 декабря. Жители и гости города смогут сфотографироваться с главным зимним волшебником, прочесть ему стихотворение и получить сладкий подарок.

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# волонтерство , резиденция Деда Мороза

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