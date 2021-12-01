Бренд Visit Tyumen разыграет новогодние путешествия в Москву и отдых в отелях региона

| Фото: Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

Новогодний розыгрыш призов от туристического бренда Тюменской области Visit Tyumen состоится 27 декабря.

Трансляция состоится в прямом эфире на сайте: visittyumen.ru, а также в группе "Куда сходить в Тюмени" в соцсети "ВКонтакте".

Победители получат сертификаты на проживание на базах отдыха и в отелях региона, на бесплатное посещение ресторанов и термальных источников, а также сувенирную брендированную продукцию. Главным призом станут пакетные новогодние туры в Москву, отправиться в которые можно с 30 декабря по 12 января в рамках чартерной программы от TUI Россия.

| Фото: Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

"В 2021 году Visit Tyumen получил новый вектор развития. К нам прилетели первые чартеры от компании TUI Россия, мы открыли очередной термальный сезон, который становится еще одним брендом нашего региона, а еще туристические локации Тюмени теперь можно увидеть в фильме "Елки 8". Это все работает на узнаваемость Тюменской области и делает ее еще более привлекательной для российских туристов. Я уверена, что всего этого мы достигли в том числе и благодаря поддержке наших замечательных жителей региона. И в преддверии Нового года хочется подарить всем праздничное настроение. Надеюсь, что новогодний розыгрыш от Visit Tyumen принесет самые приятные эмоции", – рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Напомним, возможность поучаствовать в розыгрыше призов есть у каждого, кто планирует отправиться в торгово-развлекательные центры Тюмени, участвующие в акции, с 24 по 26 декабря. Для этого нужно найти стойку Visit Tyumen и ответить на один вопрос о регионе. Все, кто дадут верный ответ, получат жетоны для участия в розыгрыше новогодних призов. На жетоне нужно написать имя и фамилию, а также номер телефона и опустить его в игровой бокс.

Торговые центры, участвующие в акции: "Кристалл", "Тюмень Сити Молл", ЦУМ, "Гудвин", "Па-на-ма", "Премьер", "Матрешка". Кроме того, в этих ТРЦ с пятницы по воскресенье (24, 25, 26 декабря) будет проходить новогодняя программа, откроются фотозоны, а также можно сделать снимки с ростовыми куклами, пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой, поучаствовать в мастер-классах, и получить небольшие новогодние сувениры.

Расписание новогодней программы в ТРЦ: "Па-на-ма", ЦУМ и "Тюмень Сити Молл" – с 12:00 до 14:00, "Кристалл", "Премьер" – с 15:00 до 17:00, "Матрешка", "Гудвин" – с 18:00 до 20:00.