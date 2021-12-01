Жители Тобольского района присоединились к акции "Новогодние окна"

| Фото: Абалакский сельский дом культуры | Фото: Абалакский сельский дом культуры

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Учреждения культуры Тобольского района включились во Всероссийскую акцию "Новогодние окна". Работники сельских клубов, домов культуры, библиотек, жители деревень и сел украшают окна рисунками, картинками, надписями и пр.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" культорганизатор Абалакского сельского дома культуры Вера Козлова, вместе с коллегами они украсили шесть больших окон здания.

"Все окна стараемся украшать в одном стиле, чтобы из них получилась связанная картинка. Среди рисунков есть тигр, птички, зимние узоры, которых не хватает на пластиковых окнах. В этом году мы добавили в оформление шарики с пожеланиями односельчанам. Например, на одном из них написано - мы желаем счастья вам".

В акции "Новогодние окна" принимают участие и другие сельские учреждения Тобольского района. Для украшения многие используют гирлянды, мишуру, цветные фонарики, рисунки, картинки, надписи.

Снимками декорированных окон жители Тобольского района делятся в социальных сетях под хештегом #НовогодниеОкна.

Евгений Новоселов