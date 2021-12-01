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Новогодний автобус колесит по улицам Тобольска

Общество, 12:44 27 декабря 2021

Тобольское ПАТП | Фото: Тобольское ПАТП

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Праздничный автобус вновь курсирует по улицам Тобольска, сообщает городское ПАТП.

За рулем новогоднего ЛиАЗа Дед Мороз, кондуктором работает Снегурочка. Для украшения транспортного средства потребовалось почти 200 метров дюралайта и 2 тыс. креплений. На бортах автобуса красуются новогодние надписи. На крыше установлены колонки, из которых звучат праздничные хиты.

27 декабря новогодний автобус курсирует по одному из самых популярных городских маршрутов - №3. В следующие дни прокатиться на праздничном транспортном средстве можно на разных городских маршрутах. Узнать расписание можно в группе Тобольского ПАТП во ВКонтакте.

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# автобус , Тобольское ПАТП

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