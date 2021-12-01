Юный житель Урала побывал за штурвалом самолета благодаря "Елке желаний"

| Фото: пресс-служба полпреда президента в УрФО | Фото: пресс-служба полпреда президента в УрФО

Побывать в роли пилота и посидеть за штурвалом настоящего самолета смог юный житель Уральского Федерального округа Михаил Лянка. Именно его просьбу снял с "Ёлки желаний" полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, сообщает пресс-служба полпреда президента в УФО.

К исполнению мечты мальчика подключились аэропорт Кольцово и авиакомпания "Уральские авиалинии". Михаилу, его сестренке и родителям показали авиационно-технический центр, где обслуживают самолеты, разрешили посидеть за штурвалом совершенно нового воздушного судна выпуска 2021 года.

Мама мальчика Елена Лянка рассказала, что авиацией сын увлекается с четырех лет. "Миша в восторге! Я уверена, что воспоминания об этой экскурсии станут для него стимулом для того, чтобы стать настоящим пилотом!" - поделилась она.

Владимир Якушев, открывая акцию "Ёлка желаний" в УФО, снял три новогодних шара. Помимо мечты Михаила, он в ближайшие дни исполнит еще две просьбы юных жителей федерального округа.

| Фото: пресс-служба полпреда президента в УрФО | Фото: пресс-служба полпреда президента в УрФО

Акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной" и проводится с 2014 года. Она призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации. С 15 ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года планируется исполнить тысячи заветных желаний детей, находящихся без попечения родителей или с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также детей и пенсионеров старше 60 лет с ограниченными возможностями здоровья или состоянием здоровья, угрожающим их жизни.

Исполнить мечту может любой желающий, выбрав ее на сайте акции елкажеланий.рф.