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Дедморобус радует тюменцев любимыми мелодиями

Общество, 15:24 27 декабря 2021

Центр культуры и творчества "Тюмень" | Фото: Центр культуры и творчества "Тюмень"

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Специальный автобус со сказочным волшебником и оркестром – Дедморобус – курсирует по Тюмени. Центр культуры и творчества "Тюмень" опубликовал расписание остановок на 2 и 3 января 2022 г.

Инструментальный коллектив успел порадовать тюменцев любимыми мелодиями, новогодними хитами 26 декабря.

В новогодние каникулы Дедморобус побывает на площади 400-летия Тюмени в 12 часов. В 13 часов 15 минут – у катка "Звездный полюс". В 14 часов 35 минут оркестр порадует гостей Цветного бульвара у ЦУМа. В 15 часов 30 минут отправится на Цветной бульвар в районе ул. Первомайской, 15.

Центр культуры и творчества "Тюмень" | Фото: Центр культуры и творчества "Тюмень"

Подробную информацию о маршруте, графике и многих других праздничных мероприятиях можно узнать на самом новогоднем сайте фабрикаволшебства.рф.

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# Дед Мороз , Новый год , праздник

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