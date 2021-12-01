Даниил Меньшиков на Новый год получит в подарок от Александра Моора шведскую стенку

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Член Высшего совета "Единой России", губернатор Тюменской области Александр Моор принимает участие во Всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ёлка, украшенная открытками с заветными мечтами маленьких жителей области, установлена в региональном исполкоме партии. Губернатор снял с нее письмо, где описано желание восьмилетнего Даниила Меньшикова - на Новый год он хотел бы получить шведскую стенку.

"Это очень хорошая мечта и я обязательно ее исполню. К Новому году у Даниила будет шведская стенка", - отметил губернатор.