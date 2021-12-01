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Трое тюменцев выиграли новогодние путешествия в Москву от Visit Tyumen

Общество, 20:00 27 декабря 2021

скриншот с трансляции Visit Tyumen | Фото: скриншот с трансляции Visit Tyumen

Туры на двоих на новогодние каникулы в Москву, сертификаты в рестораны, фирменный мерч разыграла команда бренда Visit Tyumen в прямом эфире во ВКонтакте 27 декабря.

"Тур на двоих позволяет отправиться в Москву на новогодние каникулы. Оплачен перелет, проживание, завтраки. Отмечу, в этом году в Тюменскую область впервые прилетел чартерный рейс из Москвы. Туристы посмотрели наш город, узнали о древнем море, поели нашей вкусной сибирской еды. Им все понравилось и теперь они ждут нас, тюменцев, в гости", – сказал ведущий.

Обладателями туров стали три тюменца с номерами билетов 2051, 4320, 4398.

В прямом эфире ведущий доставал из емкости талончики. Участники предновогодней акции стали обладателями шапок, толстовок, рюкзаков, геотермальной минеральной воды от Visit Tyumen. Также среди подарков были сертификаты на посещение тюменских термальных источников "ЛетоЛето", "Сосновый бор", "Советsky" и другие. Тюменцы также могли выиграть сертификаты в местные рестораны, в отели "Евразия", Vostok и Mercure.

Посмотреть запись эфира можно в сообществе Visit Tyumen во ВКонтакте.

Напомним, ранее в тюменских торговых центрах проходили тематические акции от Visit Tyumen. Посетителям предлагали принять участие в викторинах, заполнить купоны при правильном ответе на стойке администратора и опустить одну часть с фамилией и номером телефона в специальную емкость.

Инна Пахомова

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# Visit Tyumen , розыгрыш , туризм

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