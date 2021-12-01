За сорванные сроки работы мебельщик в Тюмени заплатит более 500 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 518 тыс. рублей заплатит в Тюмени мебельщик за срыв сроков изготовления двух шкафов, кровати, маникюрного столика и ТВ-тумбы.

10 тыс. рублей взыскано в счет компенсации морального вреда заказчице и 5 тыс. рублей в качестве неустойки, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Также мастер заплатит 46 тыс. 320 рублей в счет возмещения ущерба, штраф на 172 тыс. 810 рублей и вернет предоплату 284 тыс. 300 рублей.

Как известно из материалов гражданского дела, в декабре 2020 года тюменка заключила с мастером договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту. Предоставив ему эскизы, она внесла предоплату.

Мебельщик обязался выполнить заказ к 4 марта 2021 года, но затянул сроки. По договору с 5 марта начиналась просрочка исполнения обязательств. Заказчица несколько раз связывалась с исполнителем и торопила его, однако получив деньги, мастер так и не выполнил своих обязательств.