Александр Моор: антиковидные меры работают только в комплексе

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Введение системы QR-кодов не стоит рассматривать как отдельную антиковидную меру. Оценивать ее эффект можно только в комплексе со всеми другими мероприятиями, которые действуют в регионе.

Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в эфире программы "Час с губернатором".

"С 28 октября у нас были нерабочие дни, с 8 ноября мы ввели для отдельных объектов посещения QR-коды. В итоге сразу получили снижение количества заболевших. Но еще раз говорю, самая важная цифра – это количество людей, которые лежат в моноинфекционных госпиталях и в реанимациях. У нас их стало меньше в два раза по сравнению с пиком", - подчеркнул глава региона.

Александр Моор высказал мнение, что к введению ограничительных мер нужно подходить поэтапно с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации. В декабре ее улучшение позволило перенести введение системы QR-кодов на 20 января 2022 года.

"Если до 20 января заболеваемость расти не будет, мы сможем снова отодвинуть эту дату. Если она будет расти, то будем рассматривать их введение", - добавил губернатор.

Любовь Голышева