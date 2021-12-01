  • 29 декабря 202129.12.2021среда
  • USD73,4959
    EUR83,2194
  • В Тюмени -17..-19 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Александр Моор: антиковидные меры работают только в комплексе

Губернатор, 15:36 29 декабря 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Введение системы QR-кодов не стоит рассматривать как отдельную антиковидную меру. Оценивать ее эффект можно только в комплексе со всеми другими мероприятиями, которые действуют в регионе.

Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в эфире программы "Час с губернатором".

"С 28 октября у нас были нерабочие дни, с 8 ноября мы ввели для отдельных объектов посещения QR-коды. В итоге сразу получили снижение количества заболевших. Но еще раз говорю, самая важная цифра – это количество людей, которые лежат в моноинфекционных госпиталях и в реанимациях. У нас их стало меньше в два раза по сравнению с пиком", - подчеркнул глава региона.

Александр Моор высказал мнение, что к введению ограничительных мер нужно подходить поэтапно с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации. В декабре ее улучшение позволило перенести введение системы QR-кодов на 20 января 2022 года.

"Если до 20 января заболеваемость расти не будет, мы сможем снова отодвинуть эту дату. Если она будет расти, то будем рассматривать их введение", - добавил губернатор.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , коронавирус

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:36 29.12.2021Александр Моор: антиковидные меры работают только в комплексе
15:19 29.12.2021В Тюменской области разрешили работу общепита после 23 часов
15:14 29.12.2021Тюменская область представит проект студенческого кампуса в феврале 2022 года
15:04 29.12.2021Туристический поток в Тюменскую область приближается к показателям до пандемии