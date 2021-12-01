Сказку "Снегурочка" в сопровождении оркестра представят на сцене Тюменской филармонии

| Фото: с сайта Тюменского концертно-театрального объединения | Фото: с сайта Тюменского концертно-театрального объединения

Музыкальную сказку "Снегурочка" в сопровождении Тюменского филармонического оркестра представят на сцене филармонии 12 февраля в 12 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Расскажут сказку, написанную Александром Островским в XIX веке, заслуженная артистка России Елена Орлова и Валерий Архипов. Повествование будет сопровождаться музыкой композитора Римского-Корсакова.

На концертах цикла "Сказки с оркестром" юные любители музыки в занимательной и доступной форме приобщаются к симфонической музыке. Помогают им в этом песочные картины, созданные художницей Еленой Ивченко.

Билеты можно приобрести в Тюменской филармонии на сайте.