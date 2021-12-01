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В Тюменской области нацпроекты профинансированы практически полностью

Губернатор, 10:14 30 декабря 2021

с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте

Главная цель национальных проектов заключается в реальном повышении качества жизни людей. Об этом заявил на онлайн-совещании губернатор Тюменской области Александр Моор.

Полностью профинансированы национальные проекты "Безопасные и качественные дороги", "Экология", "Культура", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы". К 100% приближается уровень финансирования нацпроектов "Демография", "Жилье и городская среда", "Здравоохранение".

В рамках финансирования нацпроектов в регионе заключены все необходимые контракты.

"Успешная реализация нацпроектов – первоочередная задача всех органов власти", – подчеркнул Александр Моор.

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# Александр Моор , национальные проекты

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